تفاعل جماهيري يسبق لقاء المغرب وفرنسا في بوليفارد وورلد

تعيش منطقتا فرنسا والمغرب في “بوليفارد وورلد”، إحدى مناطق موسم الرياض 2022، منافسة كبيرة على من يحتفل منهما بفوز فريقها في مباراة الليلة بنصف نهائي كأس العالم، حيث يتنافس المنتخبان على من يواجه الأرجنتين في نهائي البطولة الأكبر عالميا لكرة القدم بعد فوزها على المنتخب الكرواتي أمس.

تحليلات المباراة

وحصدت تحليلات المباراة المنتظرة الليلة النصيب الأكبر من نقاشات وأحاديث زوار مقاهي ومطاعم فرنسا والمغرب، حيث تأمل كل منطقة أن يكون الاحتفال بالفوز من نصيبها؛ لضمان الحصول على لقب بطل العالم أو وصيفه.

وفي الوقت الذي يكون فيه وصول فرنسا لنهائي كأس العالم هو الرابع إن حصل الليلة، فسيكون وصول المغرب هو الأول لبلادها ولإفريقيا والعرب على حد سواء، الأمر الذي ضاعف التفاعل المغربي مع الحدث المنتظر الليلة بشغف كبير، واهتمام واسع من قبل الرياضيين وراصدي الأحداث العالمية،كما يمكن للزوار مشاهدة مباريات كأس العالم بزاوية 360 درجة بمنطقة Area 15 عن طريق حجز تذكرة عبر الرابط من (هنا).

اهتمام بكأس العالم

وتجد منافسات كأس العالم منذ انطلاقتها اهتمامًا من فعاليات موسم الرياض 2022، حيث خصصت لمتابعة منافساته منطقة “فان فيستيفال” بملعب مرسول بارك، كما أتاحت مشاهدة مبارياته عبر شاشات عملاقة في عدد من المناطق الأخرى.

ويتميز موسم الرياض 2022 بمناطقه الترفيهية التي يصل عددها إلى 15 منطقة، بعضها مستدامة ومستمرة بعد انتهاء فعاليات الموسم، مثل منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وفيا رياض التي تعد أفخم مناطقه، كما يتيح الموسم لزواره الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.