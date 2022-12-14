Icon

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
منافسة كبيرة على من يحتفل

تفاعل جماهيري يسبق لقاء المغرب وفرنسا في بوليفارد وورلد

2022-12-14 الساعة 5:39
تفاعل جماهيري يسبق لقاء المغرب وفرنسا في بوليفارد وورلد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعيش منطقتا فرنسا والمغرب في “بوليفارد وورلد”، إحدى مناطق موسم الرياض 2022، منافسة كبيرة على من يحتفل منهما بفوز فريقها في مباراة الليلة بنصف نهائي كأس العالم، حيث يتنافس المنتخبان على من يواجه الأرجنتين في نهائي البطولة الأكبر عالميا لكرة القدم بعد فوزها على المنتخب الكرواتي أمس.

تحليلات المباراة

وحصدت تحليلات المباراة المنتظرة الليلة النصيب الأكبر من نقاشات وأحاديث زوار مقاهي ومطاعم فرنسا والمغرب، حيث تأمل كل منطقة أن يكون الاحتفال بالفوز من نصيبها؛ لضمان الحصول على لقب بطل العالم أو وصيفه.

قد يهمّك أيضاً
Img

جراحة دقيقة لإعادة عظم الترقوة والقفص الصدري لمريض

Img

الجماهير عن عبدالرزاق حمدالله: ظاهرة وقناص

بوليفارد ورلد

وفي الوقت الذي يكون فيه وصول فرنسا لنهائي كأس العالم هو الرابع إن حصل الليلة، فسيكون وصول المغرب هو الأول لبلادها ولإفريقيا والعرب على حد سواء، الأمر الذي ضاعف التفاعل المغربي مع الحدث المنتظر الليلة بشغف كبير، واهتمام واسع من قبل الرياضيين وراصدي الأحداث العالمية،كما يمكن للزوار مشاهدة مباريات كأس العالم بزاوية 360 درجة بمنطقة Area 15 عن طريق حجز تذكرة عبر الرابط من (هنا).

بوليفارد وورلد

اهتمام بكأس العالم

وتجد منافسات كأس العالم منذ انطلاقتها اهتمامًا من فعاليات موسم الرياض 2022، حيث خصصت لمتابعة منافساته منطقة “فان فيستيفال” بملعب مرسول بارك، كما أتاحت مشاهدة مبارياته عبر شاشات عملاقة في عدد من المناطق الأخرى.

ويتميز موسم الرياض 2022 بمناطقه الترفيهية التي يصل عددها إلى 15 منطقة، بعضها مستدامة ومستمرة بعد انتهاء فعاليات الموسم، مثل منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وفيا رياض التي تعد أفخم مناطقه، كما يتيح الموسم لزواره الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.

بوليفارد وورلد بوليفارد وورلد بوليفارد وورلد بوليفارد وورلد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...
السعودية اليوم

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...

السعودية اليوم
صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...
كأس العالم

صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...

كأس العالم
محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...
السعودية اليوم

محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...

السعودية اليوم
آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...
السعودية اليوم

آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...

السعودية اليوم
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...

السعودية اليوم
صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي
السعودية اليوم

صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...
حصاد اليوم

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...

حصاد اليوم
تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة
السعودية اليوم

تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة

السعودية اليوم