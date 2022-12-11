Icon

الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة Icon 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال Icon مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات  Icon تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
كأس العالم
بمشاركة أكثر من 1.5 مليون مشترك

تفاعل كبير لمسابقة تركي آل الشيخ لبطل مونديال 2022

2022-12-11 الساعة 10:34
تفاعل كبير لمسابقة تركي آل الشيخ لبطل مونديال 2022
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أطلق رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ مسابقة بشأن توقعات الجماهير لبطل كأس العالم 2022، وسط تفاعل كبير من الجماهير.

مسابقة تركي آل الشيخ

وطرح تركي آل الشيخ استفتاء قبل أيام، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن توقعات الجماهير للمنتخب المتوج بمونديال قطر 2022، ليتخطى عدد المشتركين فيه حاجز المليون و677 ألفاً.

قد يهمّك أيضاً
Img

موعد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022

Img

شركة المطاحن الأولى تطرح 400 فرصة تدريبية بشهادات مُعتمدة

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

ووضع تركي آل الشيخ، 4 اختيارات، وهي؛ البرازيل، الأرجنتين، فرنسا والمغرب، وقال: “توقعك لبطل كأس العالم؟.. رتويت ولايك ومتابعة.. الجائزة 100 ألف دولار.. حط اسم المنتخب إذا مو من الخيارات.. بالتوفيق للجميع وادعو لي.. من بيجيبها”.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

وجاءت غالبية توقعات الجماهير في البداية لصالح منتخب البرازيل، قبل أن يودع المونديال أمام كرواتيا بركلات الترجيح، ليُعلق تركي آل الشيخ قائلًا: “البرازيل ضيعوا الناس”، وانقسم المتابعون بين الأرجنتين وفرنسا، وسط تمنيات بتحقيق المغرب لمفاجأة.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

وكتب آل الشيخ بعد حسم المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم: “الحمدلله مبروك المغرب“، وأضاف في تعليقه بشأن المسابقة: “اللي بيغير توقعه معاه فرصة لآخر دقيقة في التصويت”.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

نصف نهائي مونديال 2022

واكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي مونديال 2022، حيث سيُلاقي منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم نظيره الكرواتي، مساء الثلاثاء المقبل، فيما تلعب المغرب ضد فرنسا، يوم الأربعاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعوديات خلف المقود برًا وبحرًا وجوًا
السعودية اليوم

السعوديات خلف المقود برًا وبحرًا وجوًا

السعودية اليوم
نفحة ولفتة من جماهير المنتخب السعودي لجماهير...
الرياضة

نفحة ولفتة من جماهير المنتخب السعودي لجماهير...

الرياضة
تفاصيل وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة...
السعودية اليوم

تفاصيل وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة...

السعودية اليوم
جهود إغاثي الملك سلمان في ملتقى الإعلام...
السعودية اليوم

جهود إغاثي الملك سلمان في ملتقى الإعلام...

السعودية اليوم
إندونيسيا ترحّب بضيفها الكبير محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

إندونيسيا ترحّب بضيفها الكبير محمد بن سلمان

محمد بن سلمان
نجم الاتحاد يُلمح لاستبعاده من قائمة الأخضر
كأس العالم

نجم الاتحاد يُلمح لاستبعاده من قائمة الأخضر

كأس العالم
أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على 6...
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على 6...

السعودية اليوم
بلومبرغ: السعودية أظهرت زعزعة ثقة الدول في...
تقارير

بلومبرغ: السعودية أظهرت زعزعة ثقة الدول في...

تقارير