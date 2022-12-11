تفاعل كبير لمسابقة تركي آل الشيخ لبطل مونديال 2022

أطلق رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ مسابقة بشأن توقعات الجماهير لبطل كأس العالم 2022، وسط تفاعل كبير من الجماهير.

مسابقة تركي آل الشيخ

وطرح تركي آل الشيخ استفتاء قبل أيام، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن توقعات الجماهير للمنتخب المتوج بمونديال قطر 2022، ليتخطى عدد المشتركين فيه حاجز المليون و677 ألفاً.

ووضع تركي آل الشيخ، 4 اختيارات، وهي؛ البرازيل، الأرجنتين، فرنسا والمغرب، وقال: “توقعك لبطل كأس العالم؟.. رتويت ولايك ومتابعة.. الجائزة 100 ألف دولار.. حط اسم المنتخب إذا مو من الخيارات.. بالتوفيق للجميع وادعو لي.. من بيجيبها”.

وجاءت غالبية توقعات الجماهير في البداية لصالح منتخب البرازيل، قبل أن يودع المونديال أمام كرواتيا بركلات الترجيح، ليُعلق تركي آل الشيخ قائلًا: “البرازيل ضيعوا الناس”، وانقسم المتابعون بين الأرجنتين وفرنسا، وسط تمنيات بتحقيق المغرب لمفاجأة.

وكتب آل الشيخ بعد حسم المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم: “الحمدلله مبروك المغرب“، وأضاف في تعليقه بشأن المسابقة: “اللي بيغير توقعه معاه فرصة لآخر دقيقة في التصويت”.

نصف نهائي مونديال 2022

واكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي مونديال 2022، حيث سيُلاقي منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم نظيره الكرواتي، مساء الثلاثاء المقبل، فيما تلعب المغرب ضد فرنسا، يوم الأربعاء.