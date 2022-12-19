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تفحم مركبة في الرياض والدفاع المدني يباشر

2022-12-19 الساعة 2:39
تفحم مركبة في الرياض والدفاع المدني يباشر
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الاثنين، إخماد حريق في مركبة تفحمت بحي النهضة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر” “أخمد مدني الرياض حريقًا في مركبة بحي النهضة، ولا إصابات”.

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إخماد حريق بمنزل

وكانت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك، تمكنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، من إخماد حريق نشب في إحدى المنازل.

وقال الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إنه تم إخماد حريق في منزل بحي الفيصلية، نتج عنه إصابة امرأة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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