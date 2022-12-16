تفشي الكوليرا غير مسبوق ومخزون اللقاحات يوشك على النفاد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا قارب على النفاد، وأنه قد تم تخصيص جميع جرعات اللقاحات المتاحة ، ويتعين الانتظار لحين إنتاج المزيد منها لتخصيصها .

تفشٍ غير مسبوق

وقال رئيس فريق المنظمة لمكافحة الكوليرا فيليب باربوزا في تصريح صحفي : إن هذا التفشي للكوليرا غير مسبوق مقارنة بالأوبئة السابقة ، من حيث اتساع نطاقه جغرافيًا ، وظهوره في ٢٦ دولة ، وارتفاع أعداد الوفيات التي يسببها .

وأضاف، أن أنتشار الكوليرا في الوقت الحاضر جاء بسبب التهديدات المتزايدة للتغير المناخي كالأعاصير والفيضانات والجفاف ، ما يحول دون الوصول إلى المياه النظيفة ، ويوفر بيئة ملائمة لانتشار الفيروس .