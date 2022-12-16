تفشي الكوليرا غير مسبوق ومخزون اللقاحات يوشك على النفاد

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا قارب على النفاد، وأنه قد تم تخصيص جميع جرعات اللقاحات المتاحة ، ويتعين الانتظار لحين إنتاج المزيد منها لتخصيصها .
وقال رئيس فريق المنظمة لمكافحة الكوليرا فيليب باربوزا في تصريح صحفي : إن هذا التفشي للكوليرا غير مسبوق مقارنة بالأوبئة السابقة ، من حيث اتساع نطاقه جغرافيًا ، وظهوره في ٢٦ دولة ، وارتفاع أعداد الوفيات التي يسببها .
وأضاف، أن أنتشار الكوليرا في الوقت الحاضر جاء بسبب التهديدات المتزايدة للتغير المناخي كالأعاصير والفيضانات والجفاف ، ما يحول دون الوصول إلى المياه النظيفة ، ويوفر بيئة ملائمة لانتشار الفيروس .