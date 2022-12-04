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التعرض المستمر للضوضاء يسبب مشاكل سمعية مزمنة

تفعيل خاصية عدم تجاوز الحد المسموح يقي الأذن عند استخدام الجوال

2022-12-04 الساعة 7:59
تفعيل خاصية عدم تجاوز الحد المسموح يقي الأذن عند استخدام الجوال
المواطن - الرياض

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قدم الدكتور فيصل زواوي رئيس وحدة زراعة القوقعة والمعينات السمعية في جامعة الملك عبدالعزيز، عدة نصائح لحماية حاسة السمع، مؤكدًا أن تفعيل خاصية عدم تجاوز الحد المسموح فيه يقي الأذن عند استخدام الجوال.

التوجه للطبيب

وأضاف زواوي، خلال تصريحات له بقناة “الإخبارية”، أنه على الشخص أن يستمع للصوت المتوسط فلا يكون مرتفعًا بشكل كبير ولفترات طويلة، ما يؤثر على السمع سلبًا.

وأكد أنه إذا شعر الشخص في أي لحظة باختلال في السمع، فعليه مراجعة طبيب الأذن والحنجرة وأخصائي السمعيات، ليتم التشخيص مبكرًا والعلاج مبكرًا.

مشاكل مزمنة

ولفت إلى أن المشكلة الأساسية هي الضوضاء والأصوات العالية في الحفلات والمناسبات، مؤكدًا أن التعرض المستمر للضوضاء العالية يؤدي لظهور مشاكل سمعية مزمنة.

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