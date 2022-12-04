تفعيل خاصية عدم تجاوز الحد المسموح يقي الأذن عند استخدام الجوال

المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا
قدم الدكتور فيصل زواوي رئيس وحدة زراعة القوقعة والمعينات السمعية في جامعة الملك عبدالعزيز، عدة نصائح لحماية حاسة السمع، مؤكدًا أن تفعيل خاصية عدم تجاوز الحد المسموح فيه يقي الأذن عند استخدام الجوال.
فيديو | رئيس وحدة زراعة القوقعة والمعينات السمعية في جامعة الملك عبدالعزيز د. فيصل زواوي: تفعيل خاصية عدم تجاوز الحد المسموح فيه يحمي حاسة السمع عند استخدام الجوال#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QmqPHNG2wXقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 4, 2022
وأضاف زواوي، خلال تصريحات له بقناة “الإخبارية”، أنه على الشخص أن يستمع للصوت المتوسط فلا يكون مرتفعًا بشكل كبير ولفترات طويلة، ما يؤثر على السمع سلبًا.
وأكد أنه إذا شعر الشخص في أي لحظة باختلال في السمع، فعليه مراجعة طبيب الأذن والحنجرة وأخصائي السمعيات، ليتم التشخيص مبكرًا والعلاج مبكرًا.
ولفت إلى أن المشكلة الأساسية هي الضوضاء والأصوات العالية في الحفلات والمناسبات، مؤكدًا أن التعرض المستمر للضوضاء العالية يؤدي لظهور مشاكل سمعية مزمنة.
فيديو | رئيس وحدة زراعة القوقعة والمعينات السمعية في جامعة الملك عبدالعزيز د. فيصل زواوي: التعرض المستمر للضوضاء العالية يؤدي لظهور مشاكل سمعية مزمنة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/KgZ8ZEmxDV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 4, 2022