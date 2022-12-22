تقارير .. النصر يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لـ 7 سنوات

كشفت تقارير صحفية عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، سيوقع لنادي النصر لمدة 7 سنوات خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل العقد مع كريستيانو رونالدو

وبحسب ما ذكرته صحيفة Marca الإسبانية فإن رونالدو سيلعب مع النصر لمدة سنتين ونصف.

وأضافت: “كما أن الاتفاق تضمن أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف على رأس المغادرين من قائمة النصر”.

وتابعت: “مراحل المفاوضات بين الطرفين، حيث قدم النصر عرضه المغري يوم 23 نوفمبر الماضي، وبدأ الاتفاق يوم 5 ديسمبر الجاري، قبل الإعلان عن أن كريستيانو رونالدو قرر بالفعل اللعب لمدة عامين ونصف في السعودية”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه على الرغم من أن رونالدو كان على علم بالاتفاق، إلا أنه طلب هامشًا زمنيًا قبل التوقيع الرسمي مع النصر.

وواصلت “ماركا” تقريرها: “سوف يسقط النصر حوالي 3 لاعبين سيساعدون في ضمان أن وجود كريستيانو رونالدو، لا يعني خرقًا للرقابة المالية، حيث سيكون ماشاريبوف وبيتي مارتينيز هما المرشحين للمغادرة”.