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اللاعب البرتغالي بلا نادٍ حاليًّا

تقارير .. رئيس النصر في إسبانيا لحسم صفقة رونالدو

2022-12-28 الساعة 11:56
تقارير .. رئيس النصر في إسبانيا لحسم صفقة رونالدو
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية عن أن مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، سافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد لحسم صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكر الصحفي الإيطالي رودي جاليتي الصحفي بشبكة سكاي سبورت الإخبارية الشهيرة أن مسلي آل معمر والمدير التنفيذي لـ النصر سافرا إلى مدريد لوضع اللمسات النهائية على صفقة النجم البرتغالي، حيث سيتم تحديد تفاصيل الصفقة بشكل نهائي خلال الـ72 ساعة المقبلة.

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تطورات صفقة رونالدو

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج تحدث لـ برنامج “أكشن مع وليد” عن آخر تطورات الصفقة قائلًا: “فندق كبير في الرياض، لن أذكر اسمه حجز جناحًا ملكيًّا وفاخرًا مع حجز 8 غرف لنجم عالمي كبير لمدة 6 أشهر، صفقة رونالدو لو تمت ستحقق نقلة كبيرة لـ الدوري السعودي خلال المستقبل”.

وأضاف الفراج: “عقد اللاعب البرتغالي مع النصر سيكون ممتدًّا لسنوات طويلة حيث سيكون لاعبًا لفترة ثم سيتحول سفيرًا للنادي في بعض العلامات والأحداث الرياضية”.

وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو في نوفمبر الماضي، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه اللاعب البرتغالي مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان هاجم من خلاله إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.

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