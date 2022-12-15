تقنية رفحاء تطلق حملة التشجير الخامسة لزراعة 2000 شتلة

أطلقت كلية التقنية بمحافظة رفحاء بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس، حملة التشجير الخامسة، بمشاركة منسوبي الكلية من المدربين والمتدربين،” #بيئتنا_مسؤوليتنا‬”.

أهداف الحملة

وتستهدف الحملة زراعة 2000 شتلة بأنواع من الأشجار المحلية ، و 150 شتلةً في الممرات والأقسام والساحات وأفنية الكلية .

تعزيز السلوك الإيجابي

وأوضحت كلية التقنية أنّ مشاركة المتدربين تأتي لتعزيز السلوكيات الإيجابية والتوعية بأهمية حماية البيئة ومواردها الطبيعية والمحافظة عليها لتحقيق الاستدامة وجودة الحياة وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، وإسهامهم في حماية البيئة والحد من آثار التصحر .