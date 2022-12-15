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من مختلف أنواع الأشجار المحلية

تقنية رفحاء تطلق حملة التشجير الخامسة لزراعة 2000 شتلة

2022-12-15 الساعة 12:48
تقنية رفحاء تطلق حملة التشجير الخامسة لزراعة 2000 شتلة
المواطن - واس

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أطلقت كلية التقنية بمحافظة رفحاء بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس، حملة التشجير الخامسة، بمشاركة منسوبي الكلية من المدربين والمتدربين،” #بيئتنا_مسؤوليتنا‬”.

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أهداف الحملة

وتستهدف الحملة زراعة 2000 شتلة بأنواع من الأشجار المحلية ، و 150 شتلةً في الممرات والأقسام والساحات وأفنية الكلية .

تعزيز السلوك الإيجابي

وأوضحت كلية التقنية أنّ مشاركة المتدربين تأتي لتعزيز السلوكيات الإيجابية والتوعية بأهمية حماية البيئة ومواردها الطبيعية والمحافظة عليها لتحقيق الاستدامة وجودة الحياة وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، وإسهامهم في حماية البيئة والحد من آثار التصحر .

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