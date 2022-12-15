تقنية رفحاء تطلق حملة التشجير الخامسة لزراعة 2000 شتلة

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أطلقت كلية التقنية بمحافظة رفحاء بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس، حملة التشجير الخامسة، بمشاركة منسوبي الكلية من المدربين والمتدربين،” #بيئتنا_مسؤوليتنا”.
وتستهدف الحملة زراعة 2000 شتلة بأنواع من الأشجار المحلية ، و 150 شتلةً في الممرات والأقسام والساحات وأفنية الكلية .
وأوضحت كلية التقنية أنّ مشاركة المتدربين تأتي لتعزيز السلوكيات الإيجابية والتوعية بأهمية حماية البيئة ومواردها الطبيعية والمحافظة عليها لتحقيق الاستدامة وجودة الحياة وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، وإسهامهم في حماية البيئة والحد من آثار التصحر .