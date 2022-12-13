تقنية رفحاء تطلق مبادرة نادي السعودية الخضراء

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أطلقت كلية التقنية بمحافظة رفحاء أمس، مبادرة “نادي السعودية الخصراء” التطوعي، بهدف تفعيل مبادرة السعودية الخضراء والإسهام في تحقيق مستهدفاتها للمشاركة في الابتكارات البيئية التقنية، وإبراز دور المملكة في مكافحة التصحر المناخي، ومواكبة رؤية المملكة 2030م.
كما تهدف المبادرة لرفع نسبة وعي مجتمع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بأهمية مبادرة السعودية الخضراء، وإبراز دور المملكة في التنمية ومكافحة التصحر المناخي، وتعزيز قيمة التطوع والمسؤولية المجتمعية، واستقطاب الأفكار الإبداعية والتطوعية وتبنّيها والعمل على تنفيذها.