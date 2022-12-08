تقنية للعثور على سيارتك داخل الموقف بالدرعية

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة، فيما يتعلق بسهولة العثور على سيارتك داخل موقف البجيري بمدينة الدرعية.
وأظهر الفيديو المتداول، تقنية بسيطة وسهلة للعثور على سيارتك داخل الموقف، حيث يمكنك الضغط على الشاشة ثم كتابة رقم اللوحة ثم الضغط على صورتها فيحدد لك موقعها بالتحديد داخل الموقف.
من المعروف أن تطبيق خرائط جوجل، في هواتف أندرويد أو آيفون يتيح حفظ موقع السيارة عند ركنها للوصول إليها عند العودة بسرعة، كما يمكن لمستخدمي هواتف آيفون الذين لديهم منصة (CarPlay) أو اتصال بلوتوث في سياراتهم أيضًا استخدام خرائط أبل.