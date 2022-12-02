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تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية

2022-12-02 الساعة 12:12
تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية
المواطن - الرياض

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تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مع استفسارات المواطنين بشأن موعد الإعلان عن نتائج الاختبارات الرقمية والورقية.

موعد النتائج

وجاء الرد عبر الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب على “تويتر” بأن نتائج الاختبارات الرقمية تعلن خلال 3 لـ 5 أيام بعد تأدية الاختبار، بينما تعلن نتائج الاختبارات الورقة بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.

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وأوضحت أنه في حال تجاوزت المدة المحدد ولم تظهر نتائج الاختبارات، يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر منصة الدعم الموحدة من خلال الرابط هنا.

فتح باب التسجيل

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أعلنت مؤخرًا عن فتح باب التسجيل للاختبار التخصصي للرخص المهنية للوظائف التعليمية، على أن يبدأ التسجيل للرجال “من هم على رأس العمل” في المدارس الحكومية يوم 20 نوفمبر 2022، أما الرجال بشكل عام فيبدأ التسجيل في الـ23 نوفمبر 2022، على أن يستمر حتى يوم 5 يناير 2023.

وفيما يخص للسيدات العاملات في “المدارس الحكومية” فتبدأ مرحلة التسجيل لديهن في الـ27 نوفمبر 2022، أما النساء الأخريات لباقي التخصصات فيبدأ التسجيل لديهن في الـ30 من نوفمبر 2022، على أن يستمر حتى 5 يناير 2023، وبدورها حددت هيئة التقويم والتعليم رابط التسجيل في اختبار الرخص المهنية التخصصي على أن يكون خلال موقع المركز الوطني للقياس عبر الرابط هنا.

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