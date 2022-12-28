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في عدد من التخصصات

تقويم التعليم تعلن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

2022-12-28 الساعة 1:04
تقويم التعليم تعلن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

  • مساعد تعليمي
  • أخصائي عقود.
  • مدير إدارة الأمن و السلامة.
  • متعاون مقر اختبارات المحوسبة شرورة.
  • متعاون مقر اختبارات المحوسبة العلا.
  • متعاون مقر اختبارات المحوسبة مهد الذهب.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة نجران.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جازان.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الرياض.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبةرفحا.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جدة.
  • وظائف أخرى متعددة …

طريقة التقديم :

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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رابط التقديم – (اضغط هنا).

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