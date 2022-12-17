Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يجب أن يكون الزي متوافقاً مع لائحة المحافظة على الذوق العام

تقويم التعليم: يُمنع ارتداء العباءة أثناء أداء الاختبار

2022-12-17 الساعة 3:21
تقويم التعليم: يُمنع ارتداء العباءة أثناء أداء الاختبار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.

وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بارتداء الزي المحدد وقت أداء الاختبارات في قاعات ومقرات المركز الوطني للقياس “قياس”.

قد يهمّك أيضاً
Img

بـ 11 مليار دولار.. أرامكو وتوتال تعتزمان إنشاء مجمع بتروكيميائيات بالمملكة

Img

الإحصاء: 14.2% نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية للربع الثالث

وأضافت تقويم التعليم على أن الزي يجب أن يكون متوافقاً مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات.

خدمات لدعم الرحلة التعليمية

وفي وقت سابق، أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها تقدم عددًا من الخدمات لدعم الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، وتميز مستقبلهم العلمي والمهني، بإعداد مواطن منافس عالميًّا.

وأكد الحساب الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب على موقع تويتر: تقدم الهيئة عددًا من الخدمات لدعم الرحلة التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وتميز مستقبلهم العلمي والمهني.

برنامج منافس:

وتابعت أن من ضمن الخدمات المقدمة، برنامج منافس لتقييم وتحسين التحصيل العلمي لطلاب وطالبات المدارس، بالإضافة إلى مؤشر التدريب لمعرفة أكثر على مستوى مدرسة الأبناء مقارنة بغيرها من المدارس.

تقويم المدارس واعتمادها:

وأردفت أن من ضمن الخدمات اختبارات ومقاييس للموهوبين والمبدعين والتي تساعد على تحديد الموهوبين ودعمهم، بالإضافة إلى تقويم المدارس واعتمادها لضمان تحسين جودة وأداء المدارس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية