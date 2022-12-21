Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حضوريًا وعن بُعد

“تقييم” تعلن إطلاق دوراتها لتدريب 3000 مستفيد لعام 2023م

2022-12-21 الساعة 12:05
“تقييم” تعلن إطلاق دوراتها لتدريب 3000 مستفيد لعام 2023م
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” إطلاق دوراتها التدريبية لعام 2023م، في مجالات تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والآلات والمعدات والممتلكات المنقولة وتقييم أضرار المركبات، حيث خصصت الهيئة أكثر من 200 دورة تدريبية، تستهدف من خلالها تدريب أكثر من 3000 مستفيد حضوريًا وعن بعد.

التدريب حضوريا وعن بعد

وأوضحت “تقييم” أنها تسعى في إطار تقديم دوراتها التدريبية إلى زيادة المحصول العلمي ورفع كفاءة وتطوير قدرات المتدربين وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تساعدهم في أداء مهامهم المهنيّة بصورة فعالة، وفق أفضل الممارسات والمعايير والمناهج الدولية المعتمدة والمتخصصة في مجالات التقييم، بالإضافة إلى فتح المجال للمزيد من المتقدمين لممارسة مهنة التقييم، حيث تُعد مهنة التقييم من المهن الواعدة التي توفر فرصًا وظيفية مميزة، وتسهم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم خدمات مهنيّة وتقارير تقييم عالية الجودة.

قد يهمّك أيضاً
Img

ميسي يسجل الهدف الأول بنهائي مونديال 2022

Img

أول قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن ميانمار منذ عقود

مدربين محليين ودوليين

وتُقدم أكاديمية تقييم دوراتها التدريبية من قبل مجموعة من المدربين المحليين والدوليين، وتمنح شهادات مهنيّة معتمدة في تقييم العقارات وتقييم المنشآت الاقتصادية، وتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة وتقييم أضرار المركبات، وهي ضمن الشهادات المهنيّة المعتمدة في برنامج دعم الشهادات الاحترافية في المملكة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لمن يحصل على عضوية الزمالة بعد إكمال المسار التدريبي وساعات الخبرة المطلوبة، كما تمنح الفرصة لموظفي الجهات الحكومية والخاصة الراغبين بتطوير مهاراتهم وتعليمهم بالانضمام للبرامج التدريبية في مختلف فروع التقييم .
وأتاحت تقييم التسجيل في دورات 2023م من خلال بوابة قيمة qima.taqeem.sa، وهي نافذة الخدمات الإلكترونية الخاصة بأعضاء الهيئة المسجلين مسبقاً، أو لمن يرغب بالتسجيل كعضو جديد .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية