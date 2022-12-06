تكدس ناقلات النفط قبالة سواحل تركيا

بدأت ناقلات النفط تتكدس قبالة سواحل تركيا، بعد بدء تطبيق سقف الأسعار على الخام الروسي، وفقًا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز أمس.

إثبات جديد

وقال أربعة رؤساء تنفيذيين في قطاع النفط: إن تركيا طالبت بإثبات جديد على وجود تغطية تأمينية كاملة لأي سفن تبحر في مضايقها في ضوء سقف أسعار النفط الروسي.

وبدأ تطبيق سقف الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرًا أمس الاثنين، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا، وفقًا لرويترز.

من المعروف أن الاتفاق يسمح بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل وهو 60 دولارًا أو أقل.