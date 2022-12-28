تكدس وفوضى في محطات قطار لندن رغم انتهاء الإضرابات

تُركت حشود من الناس تنتظر في محطات القطارات الرئيسية في جميع أنحاء لندن وخارجها أيضًا، وسط الاضطرابات المستمرة وذلك على الرغم من انتهاء إضرابات السكك الحديدية.

فوضى في المحطات

وأظهرت الصور مئات الركاب يتكدسون داخل محطات كينغز كروس وبادينغتون في لندن مع تأخر بعض الرحلات بسبب الفوضى في رحلات القطارات.

واعتذرت شركة السكك الحديدية South Western Railway للعملاء بعد تأجيل رحلة من واترلو إلى ساوثهامبتون بسبب عطل في القطار.

وقال الركاب إن هناك فوضى في محطة بادينغتون، مع عدم وصول القطارات في مواعيدها، وذلك على الرغم من انتهاء الإضراب الذي نظمته النقابات والعمال.

وقال متحدث باسم شركة Network Rail: كانت الخدمات جيدة بشكل عام ولكن لدينا بعض الانقطاع هذا الصباح بسبب تأخيرات غير مخطط لها.

وبحسب وكالة رويترز، فإن ذلك يأتي بعد أن طُلب من الركاب الاستعداد للسفر الذي كان قد تعطل بشكل كبير وسط موجة الاضطرابات التي اجتاحت لندن.

ومع ذلك، فيبدو أن المحطات لم تكن مستعدة بعد لاستقبال الركاب بعد.

موجة ثانية من الإضرابات

ويستعد أعضاء اتحاد موظفي النقل لموجة ثانية من الإضرابات كجزء من حملة كبيرة وطويلة الأمد من الإضرابات لزيادة الأجور وتغيير بعض القوانين الخاصة بالإجازات المرضية مدفوعة الأجر.

ويُعتقد أن إضرابات الاتحاد ستؤثر بشدة على خدمات النقل والتي تغطي مساحات شاسعة من البلاد.