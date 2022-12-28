تكدس وفوضى في محطات قطار لندن رغم انتهاء الإضرابات

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي
تُركت حشود من الناس تنتظر في محطات القطارات الرئيسية في جميع أنحاء لندن وخارجها أيضًا، وسط الاضطرابات المستمرة وذلك على الرغم من انتهاء إضرابات السكك الحديدية.
وأظهرت الصور مئات الركاب يتكدسون داخل محطات كينغز كروس وبادينغتون في لندن مع تأخر بعض الرحلات بسبب الفوضى في رحلات القطارات.
واعتذرت شركة السكك الحديدية South Western Railway للعملاء بعد تأجيل رحلة من واترلو إلى ساوثهامبتون بسبب عطل في القطار.
وقال الركاب إن هناك فوضى في محطة بادينغتون، مع عدم وصول القطارات في مواعيدها، وذلك على الرغم من انتهاء الإضراب الذي نظمته النقابات والعمال.
وقال متحدث باسم شركة Network Rail: كانت الخدمات جيدة بشكل عام ولكن لدينا بعض الانقطاع هذا الصباح بسبب تأخيرات غير مخطط لها.
وبحسب وكالة رويترز، فإن ذلك يأتي بعد أن طُلب من الركاب الاستعداد للسفر الذي كان قد تعطل بشكل كبير وسط موجة الاضطرابات التي اجتاحت لندن.
ومع ذلك، فيبدو أن المحطات لم تكن مستعدة بعد لاستقبال الركاب بعد.
ويستعد أعضاء اتحاد موظفي النقل لموجة ثانية من الإضرابات كجزء من حملة كبيرة وطويلة الأمد من الإضرابات لزيادة الأجور وتغيير بعض القوانين الخاصة بالإجازات المرضية مدفوعة الأجر.
ويُعتقد أن إضرابات الاتحاد ستؤثر بشدة على خدمات النقل والتي تغطي مساحات شاسعة من البلاد.