تكريم مخترعات جمعية مساعي

تحت رعاية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، نائب الوزير لقطاع التنمية, تمت دعوة مستفيدات جمعية مساعي لحفل تكريم الفائزات في معرض سيئول الدولي للاختراعات، وذلك يوم الاثنين الموافق 12/12/2022م بمقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

افتتح الحفل بكلمة للمدير التنفيذي لجمعية مساعي الأستاذة عائشة العيوني يليها كلمة المشتركات الفائزات.

الميدالية الذهبية

ومن ثم تم تكريمهن بحضور ماجد بن عبدالرحيم الغانمي ومن ثم التقاط صورة تذكارية.

وفي التفاصيل، حصلت المشتركة غالية السهلي على الميدالية الذهبية، كما حصلت أيضًا على جائزة خاصة مقدمة من جامعة إدارة العلوم من ماليزيا وكان اختراعها باسم (شموع المساج).

الميدالية الفضية

فيما حصلت المشتركة انتصار درباح على ميدالية فضية، وحصلت أيضًا على جائزة خاصة مقدمة من صندوق فيتنام لدعم الابتكارات التكنولوجية وكان اختراعها يحمل اسم (حاوية صديقة للبيئة).

وحصلت المشتركة عائشة الدوسري على ميدالية برونزية وحصلت على جائزة خاصة أيضًا مقدمة من الجمعية الإندونيسية لدعم الابتكار والاختراع، وكذلك حصلت على جائزة خاصة مقدمة من المجلس الوطني للأبحاث التايلندي وكان اختراعها (أفضل علبة).



فيما حصلت المشتركة أماني هزازي على جائزة خاصة مقدمة من جمعية المخترعات الكوريات، كما حصلت على جائزة خاصة من صندوق فيتنام لدعم الابتكارات التكنولوجية وكان اختراعها يحمل اسم (جهاز الخدمة الذاتية).

وأخيراً حصلت المشتركة سامية العنزي على جائزة خاصة مقدمة من الجمعية الإندونيسية لدعم الابتكار والاختراع عن اختراعها (صندوق متعدد الاستخدام)، كما قُدّمت جائزة من قبل الجمعية لأفضل اختراع دولي مشارك في المعرض.

وعبر نائب الوزير لقطاع التنمية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي عن سعادته في هذا الحفل الذي يأتي لتكريم المخترعين في وطننا الغالي فهو يعد إنجازاً وطنيًّا.

يُذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي إحدى الروافد بالمملكة العربية السعودية ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.