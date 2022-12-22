تكليف أضواء العريفي مساعداً للوزير لشؤون الرياضة

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
أصدر وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الخميس، قراراً بتكليف أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، مساعداً للوزير لشؤون الرياضة.
وقالت وزارة الرياضة، في بيان لها عبر “تويتر”: “سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أصدر قراراً بتكليف الأستاذة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، مساعداً للوزير لشؤون الرياضة”.
وانهالت التعليقات على قرار وزير الرياضة حيث علق مغرد بقوله “ألف مبروك على هذه الثقه وأتمنى أن تلقى رياضة السيدات حظاً اوفر مثل إخوانهم من الرجال وفق الله الجميع الى مافيه الخير امين وشكراً”.
وغرد عبداللّه الينبعاوي بقوله “ما شاء الله تبارك الله الف مبروك تستاهل”.
وقال عبدالله عكور أبو إلياس “نسأل الله تعالى للأستاذة أضواء التوفيق والعون”.