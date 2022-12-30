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بعد اتهامهم بالمبالغة الزائدة في برامجهم

تلاسن حاد بين نجيب ساويرس وإعلاميين مصريين بعد صورة التطبيل

2022-12-30 الساعة 3:48
تلاسن حاد بين نجيب ساويرس وإعلاميين مصريين بعد صورة التطبيل
المواطن - فريق التحرير

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أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الجدل بعدما أعاد نشر صورة ساخرة لعدد من الإعلاميين المصريين يدقون الطبول، في إشارة لكلمة التطبيل لاتهامهم بالمبالغة في إظهار الدعم للنظام عبر برامجهم، ليشعل الحرب الكلامية مع عدد من الإعلاميين وعلى رأسهم عمرو أديب ومصطفى بكري ومحمد الباز وغيرهم.

صورة التطبيل

وتناولت الصورة التي أعاد ساويرس نشرها على صفحته الخاصة صورة لأشخاص يدقون الطبول ووضع مكان رؤوسهم صور الإعلاميين عمرو أديب وأحمد موسى ومصطفى بكري وتامر أمين ومعتز بالله عبدالفتاح ومحمد الباز، وعلق ساويرس على الصورة قائلا: “ناقص واحد”.

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ردود الإعلاميين

وأثار تعليق ساويرس غضب بعض الإعلاميين الموجودين في الصورة المزيفة، ورد عمرو أديب على ساويرس قائلا بالعامية: “إحنا مكسبناش من التطبيل قد ما أنت كسبت من تطبيلك يا نجيب. جايز تطبيلنا كان له أصوات إنما تطبيلك كان له أبراج ودولارات ويا خسارة وعجبي”.

وبدوره، قال أحمد موسى: “عيب عليك يا نجيب، نحن ندافع عن وطن وشعب، لن ننسي دورك وقناتك في ٢٠١١ ، التي استخدمتها لضرب القوات المسلحة والشرطة والقضاء، رغم أنك أكثر من كون الثروات في عهد الرئيس الراحل مبارك، هذا هو نجيب مصلحته أولا…. عيب عليك يا نجيب… وما خفي أعظم”.

وأعاد ساويرس مشاركة تغريدة موسى، مع تعليق قال فيه إنه يتشرف بأنه كان موجوداً في ثورة 25 يناير، التي عدَّها “نقطة فارقة في تاريخ مصر”.

أما الصحفي مصطفى بكري، فأشار إلى وجود ثلاثة أسباب خفية وراء حملة ساويرس ضد بعض الإعلاميين وهي:

– إرهاب والإساءه إلي كل من يقف مع الدوله ويدعم مسيرتها في مواجهة مؤمرات إفشالها

– دعم جماعة الإخوان وحربها ضد النظام الوطني وترديد نفس ادعاءاتها

– محاولة غسل سمعته علي حساب الآخرين ، وتقديم نفسه كمعارض ضد النظام

وتابع في تغريدات لاحقة متهمًا ساويريس بتهريب أموال مصر للخارج متسائلًا عن مصادر ثروته التي تقد بمئات المليارات رغم أنه لم يملك في التسعينيات سوى خمسة ملايين جنيه.

من جانبه، قال الإعلامي محمد الباز، عبر حسابه على فيسبوك، إن “ساويرس رجل يعاني من فراغ كبير… ولأنه بيعاني من فراغ فتلاقيه من وقت للتاني يمارس شكلاً من أشكال التفاهة”، بحسب تعبيره.

كما علق الإعلامي نشأت الديهي ردًا على ساويرس موجهًا له رسالة هجومية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونعته بطفل الأعمال الناقص الذي لا يعرف ما يقول، وأنه شخص يعاني من المراهقة المتأخرة التي أثرت على عقله.

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