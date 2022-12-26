تل أبيب تغرق في مياه الأمطار

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تعرضت العديد من المناطق في تل أبيب للغرق؛ بسبب مياه الفيضانات والسيول التي تشكلت عقب سقوط الأمطار بغزارة.
وأضافت قناة كان العبرية، أن الفيضانات والسيول اجتاحت شوارع منطقة ريشون لتسيون في تل أبيب؛ ما تسبب في غرق بعض المناطق.
وظهر في مقاطع فيديو، هروب مستوطن في اللحظات الأخيرة قبل غرق مركبته من السيول بفعل الأمطار في ريشون لتسيون.