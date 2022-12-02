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تمديد أجل الوديعة السعودية بالمركزي الباكستاني بقيمة 3 مليارات دولار

2022-12-02 الساعة 1:44
تمديد أجل الوديعة السعودية بالمركزي الباكستاني بقيمة 3 مليارات دولار
المواطن - الرياض

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تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ يمدّد الصندوق السعودي للتنمية أجل الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني.
ويأتي تمديد الوديعة استمرارًا للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، إذ هدفت الوديعة إلى دعم احتياطي العملة الأجنبية في البنك، ومساعدة باكستان في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، كما أسهمت في مواجهة التحديات الخارجية لمختلف القطاعات، وتمكين باكستان من النمو الاقتصادي المستدام.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية الوديعة بقيمة 3 مليارات دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية مع البنك المركزي الباكستاني في شهر نوفمبر من العام الماضي 2021م، وذلك بعد صدور التوجيهات الكريمة التي تعكس استمرار العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

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