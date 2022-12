تمساح يخطف رضيعًا من صياد ويلتهمه حيًا

اختطف تمساح طفلًا رضيعًا من بين يدي والده، عندما هاجم قاربهما قبالة ساحل في ماليزيا، فيما حاول الوالد صد الزاحف الوحشي لكنه تغلب عليه بسهولة.

Baby boy is eaten alive by a crocodile in front of his father https://t.co/1QYx8993Fn

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 3, 2022