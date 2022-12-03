تمساح يخطف رضيعًا من صياد ويلتهمه حيًا

اختطف تمساح طفلًا رضيعًا من بين يدي والده، عندما هاجم قاربهما قبالة ساحل في ماليزيا، فيما حاول الوالد صد الزاحف الوحشي لكنه تغلب عليه بسهولة.

فيديو مفزع

وفي فيديو مرعب، نشرته ديلي ميل البريطانية، يتوجه التمساح إلى مكان قرب الأشجار ويبدأ بالتهام الطفل حيث تظهر بقعة دم كبيرة.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد تعرض قارب كان يقل الأب وابنه في النهر لهجوم من تمساح.

إصابة الأب

وأصاب الحيوان الزاحف الأب الأربعيني في رأسه، بينما خطف الصغير إلى أعماق المياه أمام عيني والده الذي فر إلى ضفة النهر.

وأنقذ القرويون الأب، وهو رجل من قبيلة بالاوه، لكن التمساح جر ابنه بالفعل إلى الأعماق. ظهر لاحقًا على السطح وجسد الشاب المشوه في فكيه قبل أن يغرق مرة أخرى في الماء مع الجثة.

البحث دون جدوى

وأكدت رئيسة وكالة لهد داتو للإطفاء والإنقاذ، سومسوا راشد، أن البحث جارٍ عن أي أثر للطفل، مشيرة إلى أن والده تعرض لجروح خطيرة في الرأس والجسم. وتابعت: نقل الرجل إلى مستشفى لهد داتو لتلقي العلاج اللازم.

وانضمت الشرطة الملكية الماليزية والشرطة البحرية إلى إدارة الإطفاء المحلية، في بحثها عن جثمان الطفل، لكن دون جدوى.

تحذيرات

كما حذر المسؤولون القرويين الذين يعيشون على طول امتداد النهر بالبقاء بعيدًا عن الماء بسبب التهديد بتكرار هجوم التماسيح.

وأضافت سومسوا: يعتمد الكثير من السكان هناك على النهر في طعامهم ومعيشتهم، لذا فهم بحاجة للذهاب إلى المياه. لقد حذرناهم من المخاطر الإضافية في الوقت الحالي وعلينا توخي الحذر بشكل خاص، لأن التمساح من المحتمل أن يكون مازال في المنطقة.