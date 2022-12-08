تمكين الغير من بياناتك البنكية يعرضك للاحتيال

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قالت وزارة الداخلية: إن تمكين الغير من معرفة بيانات الدخول الإلكتروني لحسابك البنكي يعرضك لجرائم الاحتيال المالي.
جاء ذلك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، في ضوء مبادرة خليك حريص لتوعية المواطنين وحمايتهم من خطر جرائم الاحتيال المالي.
تهدف المبادرة للتوعية من الوقوع في العمليات الاحتيالية، بمشاركة جميع البنوك الأعضاء، حيث تم إطلاق حملة وطنية واسعة للتوعية بالاحتيال والأساليب المتبعة في العمليات الاحتيالية ومواجهتها، وذلك بأسلوب التوعية المباشرة ورفع ثقافة المجتمع حول أحدث الأساليب المتبعة في عمليات الاحتيال.