تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق

أعرب علماء عن قلقهم من تناقص أعداد الحشرات الموجودة على لوحات أرقام السيارات”، في المملكة المتحدة، وذلك في إشارة إلى انخفاض عدد الحشرات الطائرة في البلاد.

حشرات طائرة

وكشف مسح حديث، أعدته مؤسسة “Bugs Matter Citizen Science”، أن أعداد الحشرات الطائرة في بريطانيا، تنهار بصورة أسرع من أي وقت مضى، حيث انخفضت الأرقام بنسبة 64 في المائة عما كانت عليه عام 2004.

وأظهرت أحدث الأرقام، المستندة إلى مسح سنوي للحشرات الموجودة على لوحات أرقام السيارات، انخفاضًا كبيرًا خلال العام الماضي، حيث تم اكتشاف عدد أقل من الحشرات بنسبة 5 في المائة في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

ودعت مؤسسات خيرية معنية بـالحفاظ على البيئة، إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة، لمعالجة وعكس هذا التدهور، مشددة على أن له “تداعيات كبيرة على النظم البيئية في كل مكان، مما يهدد الإمدادات الغذائية لمجموعة واسعة من الحيوانات وكذلك البشر”، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

تحذير

وحذرت الجمعيتان الخيريتان اللتان تديران المسح ( Kent Wildlife Trust و Buglife)، من أن العالم “بحاجة لمزيد من الأبحاث عن الحشرات، على نطاق أوسع، لفهم حجم الانخفاض بشكل أفضل وما يجب القيام به لمعالجة المشكلة”.

وأفادت المنظمتان في بيان أعلنت فيهما عن نتائج المسح: “الحشرات تدعم سلاسل الغذاء، وتقوم بتلقيح معظم المحاصيل (الزراعية) في العالم، وتقدم خدمات المكافحة الطبيعية للآفات”.

وأردف البيان: دون الحشرات، ستنهار الحياة على الأرض وسيكون بقاء البشرية على كوكبنا مهددًا.