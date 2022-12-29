تنبيهات لـ شؤون الحرمين عند هطول الأمطار بالمسجد الحرام

نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اليوم الخميس، عدة إرشادات عند هطول الأمطار بالمسجد الحرام.

إرشادات مهمة

وقالت شؤون الحرمين في إنفوجراف صادر عنها إنه يجب تجنب النزول والطلوع مع المزلقانات والمنحدرات، فضلًا عن السير على المشايات البلاستيكية المانعة للانزلاق.

يأتي ذلك مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، بحالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ مساء اليوم الخميس وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023م، مصحوبة بتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

أمطار على مكة

وأعلن مركز الأرصاد، أن مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والباحة تشهد الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وعلى إثره، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، المواطنين لمتابعة تطورات الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة عبر المركز الوطني للأرصاد، والاستناد عليها عند الرغبة في التنقل داخل وبين المحافظات المشمولة بالحالة المطرية.