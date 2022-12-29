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تزامنًا مع الحالة المطيرة

تنبيهات من الأرصاد على الرياض والجوف والحدود الشمالية

2022-12-29 الساعة 10:06
تنبيهات من الأرصاد على الرياض والجوف والحدود الشمالية
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات جديدة باللون الأصفر بشأن حالة الطقس على كل من الرياض ومنطقة الحدود الشمالية والجوف.

تنبيهات متقدمة

وقال المركز في سلسلة تغريدات على موقع تويتر: تنبيه على منطقة الحدود الشمالية وكل من العويقيلة، عرعر، رفحاء، طريف.

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توقع المركز أن تشهد المنطقة حالة ضباب، وتدنيًا في مدى الرؤية.

كما توقع المركز أن تشهد منطقة الجوف أيضًا حالة ضباب، وتدنيًا في مدى الرؤية.

أما منطقة الرياض، فرفع المركز درجة التنبيه إلى تنبيه متقدم، متوقعًا أن تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة.

وفي وقت سابق، رفع المركز درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها بهبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار

وبحسب ما ذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع تويتر، فإنه يتوقع أن تشمل منطقة مكة المكرمة أضم، ميسان، بداية من مساء اليوم الساعة الـ 11 مساءً وحتى التاسعة يوم غد الجمعة.

 

 

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