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تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة

2022-12-13 الساعة 1:26
تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تستمر حتى المساء.

وأوضح المركز في تغريدة عبر “تويتر”، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة، وتشمل أجزاء من منطقة مكة المكرمة وهي: “السيل الكبير، الشفا، الطائف، الهدا، عشيرة، العرضيات”، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

سماء غائمة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

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