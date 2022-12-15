تنبيه من أمطار رعدية ورياح نشطة على الطائف

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، تنبيهاً بشأن تكوّن أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحيه نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
وحسب مركز الأرصاد، تشمل الحالة كلًا من مراكز “قيا وميسان والسيل الكبير والهدا والشفاء وعشيرة”.
ولفت إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ١٠ مساءً.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة،الرياض والقصيم تمتد وقد تصل الى غزيرة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
فيما شددت المديرية العامة للدفاع المدني على الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.