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هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بالشمالية

2022-12-13 الساعة 10:03
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بالشمالية
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء اليوم الثلاثاء، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍّ من (حزم الجلاميد- طريف- عرعر)؛ بسبب هطول أمطار رعدية.

القيادة بحذر

وأوضح الحساب الرسمي لأمن الطرق على “تويتر” أن المنطقة قد تشهد أمطارًا رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.

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ودعا أمن الطرق قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس: إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

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