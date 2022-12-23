تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بالشرقية

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أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الجمعة، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من (حفرالباطن، القيصومة، الخفجي)؛ بسبب العواصف والأمطار.
فيديو | القوات الخاصة لأمن الطرق تحذر من الخروج في المطر لغير الضرورة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/tJTxExjgf6قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 23, 2022
وأوضح الحساب الرسمي لأمن الطرق على “تويتر” أن المنطقة قد تشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية ،لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع. ودعا أمن الطرق قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.
وفي سياق متصل حذر أمن الطرق من مخاطر الخروج في الأجواء الماطرة، داعيًا قائدي المركبات لتجنب استخدام الجوال والحرص على استخدام مساحات الزجاج، بالإضافة إلى ترك مسافة أمنة بين المركبات ، وتجنب التنقل بين المسارات إلا للضرورة