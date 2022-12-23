تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بالشرقية

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الجمعة، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من (حفرالباطن، القيصومة، الخفجي)؛ بسبب العواصف والأمطار.

عواصف وأمطار

وأوضح الحساب الرسمي لأمن الطرق على “تويتر” أن المنطقة قد تشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية ،لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع. ودعا أمن الطرق قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

تحذيرات

وفي سياق متصل حذر أمن الطرق من مخاطر الخروج في الأجواء الماطرة، داعيًا قائدي المركبات لتجنب استخدام الجوال والحرص على استخدام مساحات الزجاج، بالإضافة إلى ترك مسافة أمنة بين المركبات ، وتجنب التنقل بين المسارات إلا للضرورة