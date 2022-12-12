تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بالرياض

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء أمس الأحد، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (الدوادمي- الرين- القويعية- حوطة بني تميم- العاصمة الرياض- الغاط- المجمعة- حريملاء)؛ بسبب تكون ضباب خلال الساعات القادمة.

القيادة بحذر

وأوضح الحساب الرسمي لأمن الطرق على “تويتر” أن المنطقة قد تشهد تكون ضباب سيحد من مدى الرؤية، وهو ما يستدعي القيادة بحذر خلال تلك الفترة.

ودعا أمن الطرق قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

وفي وقت سابق، رفع المركز الوطني للأرصاد في تحديثٍ له، مستوى التنبيه المتقدم على جدة إلى “تحذير”، وسط تأكيد للأرصاد بمراقبة الحالة المطرية والظواهر المصاحبة لها على مدار الساعة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني.

عواصف وأمطار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، هبوب عواصف رعية مصحوبة بأمطار غزيرة، قد تستمر حتى العاشرة من صباح اليوم الاثنين، على منطقة مكة المكرمة وتشمل جدة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يصاحب الحالة المطرية نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية.