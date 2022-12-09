تنبيه من الأمن العام للراغبين في السفر إلى قطر بمركباتهم

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أصدر الأمن العام تنبيهًا، لجميع المسافرين الراغبين في الذهاب إلى قطر بمركباتهم الخاصة بإصدار تصريح للمركبة قبل موعد السفر بـ 12 ساعة على الأقل.
ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه في حال عدم الحصول على تصريح مؤكد فبالإمكان إيقافها في مواقف منفذ سلوى، واستخدام حافلات النقل الترددي لاستكمال الرحلة.
ونوه الأمن العام إلى أن الدخول إلى قطر دون بطاقة هيا يشمل المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي فقط.
وأشار الأمن العام، إلى أنه يمكن طلب إصدار تصريح للمركبة قبل الذهاب إلى قطر من خلال الرابط التالي اضغط هنا.