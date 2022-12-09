Icon

“المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط Icon ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح Icon ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية Icon الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال Icon سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة Icon السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
إصدار التصريح قبل السفر بـ 12 ساعة

تنبيه من الأمن العام للراغبين في السفر إلى قطر بمركباتهم

2022-12-09 الساعة 1:36
تنبيه من الأمن العام للراغبين في السفر إلى قطر بمركباتهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر الأمن العام تنبيهًا، لجميع المسافرين الراغبين في الذهاب إلى قطر بمركباتهم الخاصة بإصدار تصريح للمركبة قبل موعد السفر بـ 12 ساعة على الأقل.

حافلات النقل الترددي

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه في حال عدم الحصول على تصريح مؤكد فبالإمكان إيقافها في مواقف منفذ سلوى، واستخدام حافلات النقل الترددي لاستكمال الرحلة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الجماهير: سفيان مرابط الأفضل بكأس العالم 2022

Img

ياسين بونو يقود المغرب لكتابة التاريخ

ونوه الأمن العام إلى أن الدخول إلى قطر دون بطاقة هيا يشمل المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي فقط.

وأشار الأمن العام، إلى أنه يمكن طلب إصدار تصريح للمركبة قبل الذهاب إلى قطر من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تخسر لقاء المكسيك
كأس العالم

السعودية تخسر لقاء المكسيك

كأس العالم
سامسونج تطلق هاتف جالاكسي بسعر منافس
تكنولوجيا

سامسونج تطلق هاتف جالاكسي بسعر منافس

تكنولوجيا
أنغام في المستشفى وتطلب الدعاء
مشاهير

أنغام في المستشفى وتطلب الدعاء

مشاهير
ضبط مقيم يمني نقل 3 مخالفين في...
أخبار أمنية

ضبط مقيم يمني نقل 3 مخالفين في...

أخبار أمنية
تعادل سلبي بين الأرجنتين والمكسيك في الشوط...
كأس العالم

تعادل سلبي بين الأرجنتين والمكسيك في الشوط...

كأس العالم
كسر أنف العارضة انتصار الحمادي داخل سجون...
العالم

كسر أنف العارضة انتصار الحمادي داخل سجون...

العالم
فينسينت أبو بكر أول إفريقي يُسجل ويصنع...
كأس العالم

فينسينت أبو بكر أول إفريقي يُسجل ويصنع...

كأس العالم
ولي العهد يعلن تكفل المملكة بترميم المركز...
أخبار رئيسية

ولي العهد يعلن تكفل المملكة بترميم المركز...

أخبار رئيسية