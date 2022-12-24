تنبيه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، بتكون سحب رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب ، وبيش ، وجزر فرسان ، والأجزاء الساحلية.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـثامنة مساء.

حالة الطقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير.

هطول أمطار رعدية

في حين لا يستبعد استمرار هطول الأمطار على المنطقة الشرقية وسواحل منطقة تبوك, ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والرياض, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.