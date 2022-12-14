تنبيه من سفارة المملكة في البرتغال للمواطنين: احذروا التقلبات الجوية

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أصدرت سفارة المملكة لدى العاصمة البرتغالية لشبونة تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمين أو القادمين إليها.
ودعت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، جميع المواطنين أو القادمين إليها إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، نظراً للتحذيرات التي أطلقتها الجهات الأمنية في البلاد بسبب الأحوال الجوية.
وأوضحت السفارة، أن تلك التحذيرات تتضمن استمرار هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة لشبونة وأجزاء كبيرة من البلاد.
ولفتت إلى أن هذه التقلبات الجوية نتج عنها قطع طرق وإغلاق أنفاق وتعليق العمل على بعض خطوط السكك الحديدية، إلى جانب تضرر العديد من المنازل والأنشطة التجارية.