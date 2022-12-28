تنبيه من سفارة المملكة في الفلبين للمواطنين والمقيمين

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أعلنت سفارة المملكة لدى دولة الفلبين أنها ستكون مغلقة يومي الجمعة الموافق 2022/12/30م، ويوم الاثنين الموافق 2023/01/02م.
وقالت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”: “إنها تود التنويه على أن يوم الجمعة الموافق 2022/12/30م ويوم الاثنين الموافق 2023/01/02م ستكون السفارة مغلقة، بسبب وجود إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة”.
وأضافت السفارة، أنها ستستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 2023/01/03م، وأنه في حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه الأرقام المخصصة بالسفارة للمواطنين”.