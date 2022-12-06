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تنبيه من هطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

2022-12-06 الساعة 11:45
تنبيه من هطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
المواطن - مكة المكرمة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على الأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على محافظات الخرمة وتربة ورنية والمويه والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم, والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.

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أمطار رعدية

في حين يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها )، كذلك مرتفعات جازان، عسير والباحة.

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