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هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

تنبيه هام لمستخدمي الطرق في الطائف والليث والقنفذة

2022-12-28 الساعة 11:35
تنبيه هام لمستخدمي الطرق في الطائف والليث والقنفذة
المواطن - فريق التحرير

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أصدر أمن الطرق تنبيهًا هامًّا باللون الأحمر لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من الطائف والليث والقنفذة.

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أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة

وقال أمن الطرق في تغريدة على موقع تويتر: ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من (الطائف، الليث، القنفذة) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها جريان سيول ونشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

أمطار رعدية

من جانب آخر، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ لها اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية، وجريان السيول.

وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية، التي تشمل العاصمة المقدسة ومحافظات جدة والطائف ورابغ والجموم وبحرة وخليص والليث والقنفدة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية، تبدأ- بمشيئة الله تعالى- من مساء غد الخميس وتزداد شدتها يومي الجمعة والسبت.

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