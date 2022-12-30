تنبيه هام من مطار الملك خالد للمسافرين

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
أصدر مطار الملك خالد تنبيهًا مهمًّا للمسافرين؛ بسبب حالة الطقس التي تشهدها منطقة الرياض.
وقال المطار في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: إنه نظرًا لحالة الطقس الماطرة التي تشهدها مدينة الرياض، نلفت عنايتكم إلى أهمية الحضور المبكر لمطار الملك خالد الدولي؛ لضمان إنهاء إجراءات السفر ضمن الوقت المحدد.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بهطول أمطار رعدية متفاوتة ما بين متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض.
من جهته، توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، د. أيمن غلام، استمرار فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى الثلاثاء المقبل، يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد وارتفاع للأمواج، ولفت إلى أن المركز يراقب تطورات الحالة ويحدث بياناتها على مدار الساعة ويمررها للجهات المعنية لتسهيل مهامها الميدانية.