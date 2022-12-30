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دعاهم للحضور باكرًا

تنبيه هام من مطار الملك خالد للمسافرين

2022-12-30 الساعة 8:08
تنبيه هام من مطار الملك خالد للمسافرين
المواطن - فريق التحرير

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أصدر مطار الملك خالد تنبيهًا مهمًّا للمسافرين؛ بسبب حالة الطقس التي تشهدها منطقة الرياض.

الحضور باكرًا

وقال المطار في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: إنه نظرًا لحالة الطقس الماطرة التي تشهدها مدينة الرياض، نلفت عنايتكم إلى أهمية الحضور المبكر لمطار الملك خالد الدولي؛ لضمان إنهاء إجراءات السفر ضمن الوقت المحدد.

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وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بهطول أمطار رعدية متفاوتة ما بين متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض.

مستمرة للثلاثاء

من جهته، توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، د. أيمن غلام، استمرار فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى الثلاثاء المقبل، يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد وارتفاع للأمواج، ولفت إلى أن المركز يراقب تطورات الحالة ويحدث بياناتها على مدار الساعة ويمررها للجهات المعنية لتسهيل مهامها الميدانية.

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