تنظيم المياه والكهرباء تفتح باب التوظيف بعدة تخصصات

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف في التخصصات الإدارية والهندسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- مُحلل ثاني – خدمات مساندة.
2- مُحلل ثانٍ بيئة وسلامة.
3- فني كهرباء – إدارة الأزمات.
1- إدارة الأعمال.
2- الإدارة العامة.
3- إدارة المشتريات.
4- الهندسة الكهربائية.
5- الهندسة الصناعية.
6- الهندسة الميكانيكية.
7- هندسة السلامة وحماية البيئة.
8- أو ما يعادلها.
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