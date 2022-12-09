تنويه لقائدي المركبات بشأن صيانة أجزاء من مجسم بوابة مكة المكرمة

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أعلنت أمانة مكة المكرمة، بدء أعمال الصيانة لبعض من أجزاء مجسم بوابة مكة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر والحد من السرعة.
وقالت أمانة المنطقة المقدسة: بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق، البدء في أعمال صيانة ومعالجات لبعض من أجزاء مجسم بوابة مكة بطريق الأمير محمد بن سلمان، (جدة السريع) باتجاه محافظة جدة، اعتبارًا من يوم غدٍ السبت حتى يوم الثلاثاء من الساعة 7 صباحًا حتى 3 مساءً.
وتابعت: لذا نود توخي الحذر والحد من السرعة في هذا الجزء من الطريق المشار إليه.