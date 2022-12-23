توبيخ أوروبي لإسبانيا بسبب هواء مدريد

وبّخت محكمة العدل الأوروبية إسبانيا؛ بسبب عدم تنظيف الهواء الملوث في العاصمة مدريد، وفي أنحاءٍ من برشلونة أيضًا.

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وأفادت المحكمة في حكمها الصادر أمس الخميس أن إسبانيا لم تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لتجنب الحد الأقصى لثاني أكسيد النيتروجين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الخميس.

وقاضت المفوضية الأوروبية إسبانيا في 2020 في أعلى محكمة أوروبية، مشيرة إلى أن الحكومة انتهكت قواعد التكتل من خلال خرق الحدود القانونية لنسبة ثاني أكسيد النيتروجين باستمرار في المناطق الحضرية في مدريد وبرشلونة وفاليس بايس يوبريجات.

9000 حالة وفاة مبكرة

وأشارت المفوضية، مستندة إلى بيانات من وكالة البيئة الأوروبية، إلى أن نحو 9000 حالة وفاة مبكرة في إسبانيا سنويًّا تسبب فيها ثاني أكسيد النيتروجين.

ولطالما تصدت المفوضية لتلوث الهواء في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في السنوات القليلة الماضية.

وانتقدت المفوضية في 2018 المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بسبب عدم الالتزام بحدود أكسيد النيتروجين الذي تطلقه السيارات والشاحنات والمصانع.