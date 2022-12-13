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توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي

2022-12-13 الساعة 12:15
توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي
المواطن - فريق التحرير

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تحدث وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد للشؤون العمالية، فيصل الضفيان، عن القرار الوزاري بإلزام المنشآت توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص.

توثيق إلزامي

وأوضح الضيفان، خلال حواره مع “قناة العربية”، أن القرار الوزاري رقم 159 أوكل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إدارة العلاقة التعاقدية من التوثيق وحتى الانتهاء، حيث قامت الوزارة بتطوير عدة خدمات عبر منصة قوى؛ تتعلق بإدارة العلاقة التعاقدية وتحسينها وكافة الخدمات كمنظومة كاملة.

ولفت الضيفان إلى أن القرار الأخير رقم 75506 ألزم المنشآت بتوثيق عقود العاملين في القطاع الخاص عبر منصة قوى للعاملين، سواء كانوا سعوديين أو وافدين؛ بهدف حفظ حقوق الموظف وصاحب العمل.

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