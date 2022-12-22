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هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف

2022-12-22 الساعة 9:52
توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف
المواطن - فريق التحرير

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النيابة العامة بمحافظة القطيف باشرت إجراءات التحقيق مع شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يقومان بدهس أحد الأشخاص بمركبتهما عمدًا وسرقة أغراضه الشخصية.

وأبان المصدر أن المتهمين أقرا بارتكابهما للجريمة بدافع الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه، وجرى تصديق إقرارهما من المحكمة المختصة.

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تحقيق

وأوضح المصدر أن إجراءات التحقيق أسفرت عن قيامهما بالشروع في قتل شخص وسلبه، وتم إيقافهما تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما وإحالتهما للمحكمة المختصة بشكل عاجل للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

وأكد المصدر على أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وشدد المصدر على الحماية العدلية للأنفس المعصومة وكفالة سكينة وطمأنينة أفراد المجتمع، وأن المساس بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية المشددة.

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