توضيح من حساب المواطن بشأن تسجيل الفرد المستقل

أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بالفرد المستقل لأخذ الدعم، قائلًا إنه كل شخص يبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به.

الفرد المستقل

وأضاف حساب المواطن عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه الفرد المستقل يكون غير متزوج سواء كان (ذكر أو أنثى) بأي حالة (أعزب، أرمل، مطلق، وليس لديه تابعون أو معانون).

وبشأن استقلالية المسكن، أشار البرنامج إلى ضرورة أن يتم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية وهي (عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد، صك ملكية للسكن، ومشهد إثبات سكن حكومي -خاص أو جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية).

التحقق من منصة إيجار

ولفتت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن إلى أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.