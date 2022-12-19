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يجب إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية

توضيح من حساب المواطن حول صك حصر الورثة للمطلقة بدون أبناء

2022-12-19 الساعة 7:38
توضيح من حساب المواطن حول صك حصر الورثة للمطلقة بدون أبناء
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، الأوراق المطلوبة لتسجيل المطلقة ضمن المستفيدين من الدعم في حال عدم وجود تابعين لها.

الأوراق المطلوبة

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على موقع “تويتر”، على سؤال إحدى المغردات والتي قالت: “هل صك حصر الورثة يقبل للمطلقة بدون أبناء كإثبات استقلاليتها والحصول على الدعم”.

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وأشار حساب خدمة المستفيدين بالقول إنه “في حال كانت الحالة الاجتماعية (مطلقة) وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل (صك الملكية للسكن) وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند”.

إضافة التابعين

وكان حساب المواطن أكد في وقت سابق أنه بإمكان الأرملة والمطلقة التسجيل في البرنامج وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة والتي تشتمل على صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة.

كما شدد البرنامج على أنه بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).

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