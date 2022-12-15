توقعات الحصيني لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز محمد الحصيني، أن تشهد المملكة أجواء معتدلة نهارًا على مناطق الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات.
وقال الحصيني في تغريدة على موقع تويتر، أمس الأربعاء، طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 1444/5/21هـ إلى السبت 1444/5/23هـ على معظم إن شاء الله أجواء معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات.
وتابع: ومن تميل للبرودة إلى باردة فجرًا وتزداد البرودة خارج المدن عدا الساحل الغربي ومكة يميل للحرارة نهارًا لطيفة فجرًا.
واستطرد: تزداد البرودة ليلة السبت بسبب تقدم كتلة باردة على الوسطى والشمالية وغرب الشرقية وشرق الغربية.
وأضاف: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال حتى الساعة الثامنة مساءً أيام الإجازة إلا أن يكون هناك غرف أو خيام فيمكن البقاء في البر والاستراحات.
وتوقع عبدالعزيز هطول الأمطار على الصمان وشمال الشرقية غدًا الخميس والمرتفعات الجبيلة.