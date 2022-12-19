توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا

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توقع خبير الطقس والمناخ عبدالله المسند، بأن أجواء المربعانية لا تزال معتدلة نسبيًا، مبشرًا أنه لا يلوح في الأفق خلال الخمس أيام القادمة أي موجة برد لاسعة قارسة أو عاصفة ثلجية.
وكشف المسند، أنه عادة وخاصة في فصل الشتاء، ما يكون الساحل الغربي للمملكة هو الأدفأ وذلك يرجع إلى عدة عوامل منها:
1 – دفء البحر الأحمر.
2 – تمدد منخفض السودان الحراري.
3- حجز جبال السروات من أن تتوغل الكتلة الشمالية الشرقية الباردة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة وجازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة.
يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.