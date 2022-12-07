توقعات بأمطار غزيرة على الشرقية ومدني القصيم يتأهب

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متوسط إلى غزيرة على المنطقة الشرقية.

أمطار وأتربة

وذكر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر “تويتر” أن سقوط الأمطار قد يصاحبه أتربة مثارة، والتي ستبدأ من الرابعة فجرًا حتى الواحدة مساءً.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن تجمع المياه وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم.

مدني القصيم

من جهة أخرى، أعلن الدفاع المدني بالقصيم عن جهوزيته واستعداداته للحالة المناخية التي تشهدها المنطقة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

استمرار الأمطار

ووفقًا للبيان الصادر من المركز الوطني للأرصاد، فهناك توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة على عدد من مناطق المملكة المصحوبة بالرياح الرعدية وزخات البرد.