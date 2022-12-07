توقعات بأمطار غزيرة على الشرقية ومدني القصيم يتأهب

توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متوسط إلى غزيرة على المنطقة الشرقية.
وذكر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر “تويتر” أن سقوط الأمطار قد يصاحبه أتربة مثارة، والتي ستبدأ من الرابعة فجرًا حتى الواحدة مساءً.
ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن تجمع المياه وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم.
من جهة أخرى، أعلن الدفاع المدني بالقصيم عن جهوزيته واستعداداته للحالة المناخية التي تشهدها المنطقة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.
ووفقًا للبيان الصادر من المركز الوطني للأرصاد، فهناك توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة على عدد من مناطق المملكة المصحوبة بالرياح الرعدية وزخات البرد.