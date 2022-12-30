توقعات بأمطار غزيرة على المهد حتى الـ 10 مساءً

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على محافظة المهد ، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 2 صباحًا وتستمر حتى الـ 10 من مساء اليوم .

توقعات الأرصاد اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

أمطار رعدية

كما توقع المركز أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والمدينة المنورة، مع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.