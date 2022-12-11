توقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة على جدة

توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن تشهد محافظة جدة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة هذه الليلة حتى صباح الغد.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وقال القحطاني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: اليوم الأحد: محافظة جدة مشمولة مساء هذه الليلة وصباح الغد بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة.

وتابع: ندعو الجميع للانتباه والحرص على اتباع تعليمات الجهات المعنية.

توقعات

وفي وقت سابق، توقع القحطاني، انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، قد تلامس 5 درجات مئوية.

وأوضح أن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل تشهد انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة، التي يتوقع أن تصل درجتها الصغرى ما بين 5- إلى 8 درجات مئوية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم.