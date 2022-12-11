توقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة على جدة

السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية
توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن تشهد محافظة جدة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة هذه الليلة حتى صباح الغد.
وقال القحطاني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: اليوم الأحد: محافظة جدة مشمولة مساء هذه الليلة وصباح الغد بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة.
وتابع: ندعو الجميع للانتباه والحرص على اتباع تعليمات الجهات المعنية.
وفي وقت سابق، توقع القحطاني، انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، قد تلامس 5 درجات مئوية.
وأوضح أن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل تشهد انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة، التي يتوقع أن تصل درجتها الصغرى ما بين 5- إلى 8 درجات مئوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم.